В Мордовии стартует прививочная кампания против гриппа

10 августа на оперативном совещании с Правительством Глава республики Артём Здунов напомнил о необходимости своевременного проведения предсезонной вакцинопрофилактики.

Эпидемиологическая ситуация по ОРВИ и гриппу в Республике Мордовия традиционно обостряется в октябре и продолжает ухудшаться с пиком заболеваемости в январе. Не исключается риск одновременной циркуляции возбудителей гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции, что создает значительную нагрузку на систему здравоохранения.

Основным средством профилактики гриппа и ОРВИ является предсезонная вакцинопрофилактика. Как отметил министр здравоохранения РМ Олег Маркин, в Мордовию уже поступило 100 тысяч доз вакцины.

С 12 августа в республике начинается прививочная кампания против гриппа. Приоритетные группы для вакцинации в августе - это дети, лица с хроническими заболеваниями, лица старше 60 лет. «Прививку необходимо сделать в августе-сентябре, чтобы иммунитет сформировался до начала эпидсезона», - пояснил министр.

Население трудоспособного возраста, не входящее в группы риска по заболеванию гриппом, прививается за счет средств работодателей. Глава республики призвал руководителей предприятий и организаций добросовестно подойти к вопросу профилактики заболеваемости и своевременно провести иммунизацию работников.