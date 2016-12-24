В Саранске открылся Музей мореного дуба

Глава Мордовии Артём Здунов 8 августа посетил открывшийся в Саранске Музей мореного дуба. Проект реализовала компания «Ростр», которая занимается изготовлением сувенирной продукции.



В Мордовии промышленные разработки мореного дуба прекратились в середине прошлого века. Из реального материала мореный дуб превратился в легенду – о нем многие слышали, но мало кто видел. В настоящее время в республике возобновлена его добыча, географическое указание «Мордовский мореный дуб» зарегистрировано Роспатентом.

«Считаю открытие музея знаменательным событием для республики, - подчеркнул Артём Здунов. - Мы системно работаем над развитием регионального бренда. Отнесли мореный дуб к категории народных промыслов, имеющих особую художественную ценность, и внесли его в российский реестр. Получили исключительные права на географическое указание, работаем с Росстандартом - ожидаем, что в мае следующего года будет принят полноценный национальный стандарт, устанавливающий требования к мореному дубу».

Директор компании «Ростр» Николай Козин рассказал, что музей состоит из нескольких частей, в том числе здесь работает мастерская по изготовлению сувениров из мореного дуба, арт-галерея.



Глава республики осмотрел новое выставочное пространство и дал высокую оценку увиденному: «Очень интересное место для посещения, рекомендую здесь побывать!»

Представители экспертного сообщества, которые приняли участие в открытии музея, тоже поделились впечатлениями. «Работы, представленные в арт-галерее, - очень высокого уровня», - отметил заслуженный художник Мордовии, дизайнер Иван Щанкин.



За красоту и прочность мореный дуб называют черным алмазом. Среди редких и ценных древесных материалов он занимает особое место. Мореный дуб есть в московском Кремле, из него сделана изысканная дворцовая мебель и паркеты Эрмитажа, дубовая столовая дворца Юсуповых, старинные ларцы и шкатулки. Использовался мореный дуб и в интерьерной отделке фрегата «Паллада» – императорского корабля и гордости русского флота.