Игорь Комаров посетил Всероссийский молодежный форум «iВолга»

30 июля на Мастрюковской поляне (Самарская область), где проходит Молодежный форум «iВолга», полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, врио Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев и заместитель Председателя Правления «Движения Первых» Екатерина Самсонова приняли участие в Дне Приволжского федерального округа и обсудили молодежную политику и воспитание подрастающего поколения.

В течение 11 лет форум «iВолга», созданный по поручению Президента России Владимира Путина, был окружным событием под патронатом полномочного представителя Президента России в ПФО. В этом году «iВолга» впервые вышла на федеральный уровень, объединившись с «Движением Первых». Уникально, что на Мастрюковской поляне собрались 2000 участников 82 регионов России и граждане 8 дружественных иностранных государств. В знак признания богатой истории форума, тесно связанной с Приволжским федеральным округом, один из дней был объявлен Днем ПФО.

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров и врио Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев познакомились с работой площадок, посетили шатер киберспорта, культурно-досуговый и семейный шатры, и осмотрели выставку «Герои среди нас». Здесь рассказывается 17 историй участников «iВолги» 13 регионов России, чьи родственники в настоящее время находятся в зоне боевых действий или являются ветеранами специальной военной операции. Истории участников наполнены любовью, гордостью за родных и верой в мир.

В культурно-досуговом центре «iВолги» действуют социальные акции, в которых могут принять участие все желающие. В рамках помощи фонду в шатре представлена выставка картин «Души Цвета Покажем», нарисованных детьми с ДЦП. Почетные гости приобрели две работы юных самарских художников, сделав вклад в благотворительный центр «Источник Веры» на ремонт фасада первого центра в Самарской области, где в дети с ограниченными возможностями здоровья будут заниматься творчеством.

Затем состоялась рабочая встреча с участниками, в их числе были также ребята из Детской дирекции, которая впервые действует в рамках российской форумной кампании для организации и проведения мероприятия. Сюда было подано более 2000 заявок из разных регионов, и после отбора в команду организаторов попал 61 человек. Участники Детской дирекции – это лидеры, дублирующие функционал Дирекции Форума и принимающие на себя ответственность за различные участки работы.

«Одна из основных целей – услышать мнение ребят, ведь наша жизнь быстро меняется, возникают новые моменты, явления, инициативы. Здесь важно постоянно быть на связи, разговаривать с молодыми людьми – как они видят улучшение форума. В этом и есть многолетний успех «iВолги». Форум развивается, привлекает большое количество молодежи – во многом это результат хорошей работы организаторов. И Самарская область, и ПФО обязательно будут поддерживать и помогать», – сказал Игорь Комаров.

На встрече участники делились впечатлениями от насыщенной программы, а это мастер-классы, лекции по темам от цифровых технологий до экологии и добровольчества. Молодые люди рассказывали о знакомстве с единомышленниками, новых друзьях и командной работе над проектами; делились успехами.

На церемонии закрытия, в рамках подведения итогов, состоится вручение памятных наград победителям рейтингов по общему Форуму и победителям каждой смены. Полномочный представитель Президента России в ПФО Игорь Комаров решил наградить победителей рейтинга Форума уникальной возможностью – путешествием в любой регион округа на выбор.

«Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что Форум состоялся. Мы знаем о том, как проходил каждый день у ребят, какие были идеи и предложения, проекты. Это очень смелые, интересные идеи по совершенно разным направлениям: от помощи семьям участников специальной военной операции до благотворительности и кейсов в области экономики. Форум задает курс не только молодежной политике Самарской области, но и другим регионам, поэтому в этом году он стал федеральным. Мы чувствуем здесь внимание команды полномочного представителя Президента России в ПФО», – отметил врио Губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев.

В этом году «iВолга» стала масштабной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития воспитательной среды в школах, вузах и детских лагерях. В рамках образовательной программы с ребятами общались опытные профессионалы из разных регионов ПФО, среди которых известные спортсмены, деятели культуры, общественные и политические лидеры.

В рамках Дня ПФО главные федеральные инспекторы по регионам, руководители органов по делам молодежи, проректоры по воспитательной работе в вузах, советники директоров школ по воспитанию также встретились с региональными делегациями.

Представители регионов ПФО поделились своими идеями в области межведомственного взаимодействия и финансирования деятельности; отдельно обсудили методы реализации проектов ПФО и создание первичных отделений на базе вузов.