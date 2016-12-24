Президент утвердил сроки и порядок начала работы Национального центра «Россия»

официальном сайте Кремля Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил Перечень поручений о порядке и сроках начала работы Национального центра «Россия» по итогам встречи с сотрудниками и представителями экспонентов Международной выставки-форума «Россия». Соответствующий документ опубликован на



В соответствии с Перечнем поручений Президента, план мероприятий по строительству выставочного комплекса Национального центра «Россия» должен быть предоставлен до 1 октября. Ранее Владимир Путин для сохранения наследия Выставки и демонстрации достижений России на постоянной основе поручил разместить Национальный центр на Краснопресненской набережной в Москве.

Первым мероприятием Национального центра станет Международный научно-фантастический симпозиум «Создавая будущее», который Президенту предложили провести сотрудники Выставки. Участники симпозиума вместе предложат образ будущего нашей страны.



Национальный центр «Россия» будет представлять достижения государства в различных отраслях экономики и культуры на ключевых международных мероприятиях, а опыт проведения Выставки будет использован в образовании. В связи с этим Правительству Российской Федерации и АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия»» поручено разработать стратегию работы на международных мероприятиях и подготовить просветительские материалы.

Кроме того, главам субъектов, согласно опубликованному Перечню поручений, рекомендовано создать филиалы Национального центра «Россия» в регионах, а также принять участие в работе Центра вместе с федеральными органами власти и корпорациями.



Владимир Путин встретился с организаторами, сотрудниками и представителями экспонентов Выставки 8 июля, в заключительный день ее работы. Президент поблагодарил команду организаторов и участников Выставки за работу. Он подчеркнул, что жители и гости страны проявили к ней огромный интерес, в результате которого Выставку посетили более 18,5 миллионов человек.



«Нам есть, что показать, и есть чем гордиться. Но важно еще это красиво и талантливо преподнести. И у вас это получилось! Вам большое спасибо! Мы договорились, что мы будем создавать Национальный центр на площадке Экспо, это решено. Также будем делать это и в регионах Российской Федерации. Хотелось бы, чтобы это было так же ярко, как это получилось у вас», - сказал Президент.

Международная выставка-форум «Россия» проводилась с 4 ноября 2023 года по 8 июля 2024 года по Указу Президента. На одной площадке были собраны важнейшие достижения страны. 1 июля 2024 года Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании Национального центра «Россия» для сохранения наследия Выставки и демонстрации достижений страны на постоянной основе.