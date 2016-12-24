Женщины из других регионов приезжают рожать в Мордовию

Число женщин из других регионов, которые приезжают рожать в Мордовию, ежегодно увеличивается. Если в прошлом году в республике появилось на свет 189 иногородних детей, то с начала этого года – уже 144. Об этом было заявлено на совещании у Главы Мордовии 22 июля.

Как пояснил министр здравоохранения РМ Олег Маркин, это связано с высоким уровнем медицинского обслуживания в республике. В Мордовии за последние годы не зафиксировано ни одного случая материнской смертности. Уровень младенческой смертности – один из самых низких в стране. В республиканских учреждениях родовспоможения созданы комфортные условия для пребывания мам и малышей. Поэтому в Мордовию приезжают женщины из самых разных субъектов РФ, большей частью – из регионов ПФО.

На совещании обсудили, какие дополнительные меры нужно принять для улучшения демографической ситуации в республике. Напомним, Президент России Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию поставил задачу добиться устойчивого роста рождаемости в стране в ближайшие шесть лет. «Поддержка семей с детьми — наш фундаментальный нравственный выбор. Большая многодетная семья должна стать нормой, философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии», - подчеркнул глава государства.

По поручению Президента России в Мордовии утверждена региональная программа по повышению рождаемости и поддержке семей с детьми. В ее основе - комплекс мер господдержки, которые должны обеспечить семьям достойный уровень доходов, социальных гарантий, снизить количество разводов, сохранить репродуктивное здоровье молодых людей, мотивировать их к созданию большой, многодетной семьи.

С января в республике проиндексирован размер регионального материнского капитала. Кроме того, внесены изменения в республиканский закон - теперь средства республиканского маткапитала можно направить на приобретение автотранспорта.

Правительство республики продолжит разрабатывать дополнительные меры поддержки для женщин и молодых семей. Эта работа ведется во взаимодействии с региональными работодателями. Первый пилотный проект по демографии уже запущен в Атяшевском районе.