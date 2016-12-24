Главный кардиолог ПФО высоко оценил уровень оказания медпомощи пациентам в Мордовии

25 июля Мордовию посетил известный кардиолог, академик и член президиума Российской академии наук, генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В.А.Алмазова, президент Российского кардиологического общества Евгений Шляхто. Он также является главным внештатным кардиологом по Приволжскому, Северо-Кавказскому и Южному федеральным округам.

Евгений Шляхто отметил, что цель его приезда - контроль качества оказания медпомощи и организационно-методическая поддержка здравоохранения региона по профилактике и лечению заболеваний системы кровообращения. Центр имени В.А. Алмазова выступает куратором нескольких регионов России, в числе которых и Мордовия.

Евгений Шляхто побывал в стационарах и поликлиниках Саранска. Посетил он и Мордовскую республиканскую центральную клиническую больницу.

«Все увиденное здесь говорит о том, что уровень оказания медицинской помощи больным с заболеваниями сердечно-сосудистой системы в целом очень высокий, - отметил известный кардиолог. - В больнице оказывается экстренная, плановая, реабилитационная помощь, на высокий уровень поставлена диагностика. Рассчитываю, что республиканская больница станет локомотивом выполнения задач, которые стоят перед республикой и страной в целом в вопросах оказания экстренной и плановой помощи. А именно - достижение средней продолжительности жизни населения 78 лет к 2030 году. Для этого есть все - прекрасные помещения, кадры, современное оборудование. А сотрудничество лечебного учреждения с Мордовским университетом помогает быстро внедрять в лечебный процесс современные технологии».



Важный элемент борьбы с болезнями системы кровообращения – своевременное оказание скорой медпомощи. Главный врач Станции скорой медицинской Андрей Мотякин представил Евгению Шляхто подробный анализ маршрутизации пациентов с острым коронарным синдромом. Среднее время приезда машин «скорой помощи» к больным по Саранску - 20 минут, в районах республики - от 20 до 30 минут. Все вызовы в столице региона и районах принимает единая диспетчерская служба.



«Предела совершенствования лечебно-профилактической работы нет, врачам есть, к чему стремиться. Постоянно появляются новые методы диагностики и лечения заболеваний системы кровообращения. Будем делать все для того, чтобы наши пациенты получали эффективную помощь в максимально короткие сроки», - подчеркнул Евгений Шляхто.