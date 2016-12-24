В Мордовии развивается система оказания первичной медико-санитарной помощи

В Мордовии в рамках национального проекта «Здравоохранение» развивается система оказания первичной медико-санитарной помощи. Она включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний, а также формирование здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение жителей.

В населенных пунктах республики работают фельдшерские пункты и врачебные амбулатории. В отдаленные села приезжают мобильные медицинские комплексы. У жителей есть возможность пройти профилактические осмотры и диспансеризацию. Продолжается формирование системы развития прав пациентов.

Кроме того, поликлиники и поликлинические подразделения внедрили стандарты бережливых технологий в здравоохранении. По всей республике продолжается модернизация первичного звена здравоохранения – создаются комфортные условия как для пациентов, так и для врачей.

В рамках проекта в Мордовии работает санитарная авиация. С начала года было совершено 43 вылета. Пациенты из отдаленных населенных пунктов доставляются в больницы Саранска. Большинство из них нуждаются в экстренных операциях.

Отметим, что в республике работает Региональный центр организации первичной медико-санитарной помощи.