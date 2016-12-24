В Мордовии отряды по поиску пропавших людей получили новый статус

23 июля в Саранске прошла сессия Госсобрания республики, в работе которой принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.



Депутаты поддержали инициативу регионального Правительства о внесении изменений в Закон РМ «О налоге на имущество организаций». От уплаты этого налога освобождаются госучреждения здравоохранения, подведомственные Минздраву Мордовии.



Внесены изменения в Закон РМ «О профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании в Республике Мордовия». Нововведение расширяет механизмы работы с несовершеннолетними. Например, будет организована комплексная профилактическая работа со школьниками и их родителями. Также документ предполагает создание в образовательных организациях специальной службы для воспитания у подростков бесконфликтного поведения, выявления у детей суицидальных проявлений и принятия мер по оказанию им своевременной квалифицированной помощи. Это даст возможность научить подростков правильно реагировать на конфликты и позволит помочь им на ранних стадиях разрешать трудные жизненные ситуации.



В исполнение нормы федерального законодательства изменена статья закона о плате за капремонт. Обязанность по уплате взносов на капремонт у собственников помещений возникает после трех лет со дня включения МКД в региональную программу капитального ремонта.

По предложению регионального МВД внесены изменения в Закон РМ «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций». Теперь социально ориентированными будут признаваться НКО, которые занимаются поиском пропавших без вести людей. Это позволит им получать финансовую поддержку за счет средств из республиканского бюджета и улучшить свое материально-техническое обеспечение при проведении поисковой работы.

Также принят закон, в соответствии с которым из состава Теньгушевского района исключен поселок Полярная Звезда. Такая необходимость возникла из-за того, что там не осталось местных жителей, нет объектов социальной инфраструктуры и производственных предприятий.