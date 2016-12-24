По поручению Президента Правительство России продолжает работу по закупке школьных автобусов. До конца 2024 года во все регионы дополнительно поступит более 2,6 тыс. машин. Распоряжение об их распределении по субъектам подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

«Хорошие новости пришли из Правительства страны. В этом году школьный автопарк Мордовии пополнят 25 новых автобусов. Будем менять старые единицы с большим сроком эксплуатации. Важно, чтоб дети ездили безопасно, с удобством и комфортом, - отметил Глава Мордовии Артём Здунов. - За последние три года республика получила 96 новых школьных автобусов. Правительство России благодарю за поддержку!»

В пояснении к распоряжению Председателя Правительства указывается, что автобусы распределялись на основании заявок от регионов, которые ранее были собраны специалистами Министерства просвещения. При этом учитывался уже существующий уровень оснащения такими видами машин.