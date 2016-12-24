В Доме Республики обсудили развитие услуг специальной связи

15 июля Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с начальником Управления специальной связи по РМ Николаем Живайкиным. Обсуждались вопросы организации перевозок на территории региона и за его пределами, а также взаимодействие учреждения с предприятиями и ведомствами республики.

На сегодняшний день Спецсвязь – лидер по доставке специальной корреспонденции и грузов по России и странам СНГ.

Было отмечено, что региональное Управление в течение последних трех лет динамично развивается: с ростом экономики растет и потребность в перевозке спецгрузов. Почти вдвое увеличено число рабочих мест – сейчас в УСС по РМ трудится 54 фельдъегеря, растет заработная плата. Для повышения производительности обновлен и увеличен парк спецтранспорта.

Артём Здунов отметил, что спецсвязь стала доступна для юридических и физических лиц, а надежность и скорость в логистике востребованы все больше.