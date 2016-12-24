Региональный бренд INCRUA подключится к развитию промышленного туризма в Мордовии

В Саранске прошла рабочая встреча заместителя Министра экономики РМ Марины Жулиной и директора Студии нестандартных путешествий «Ветер странствий» Ольги Боксимер с командой компании INCRUA.



Мастера региональной компании создают предметы интерьера и елочные украшения из природных минералов, ювелирной смолы и драгоценных камней. Ее продукция представлена на известных российских маркетплейсах. INCRUA также производит изделия из мореного дуба под брендом MORWOOD.



Представители компании познакомили Марину Жулину и Ольгу Боксимер с производственной площадкой, где вручную создаются уникальные изделия, рассказали об этапах работы и планах по развитию бренда.



Как отмечается в информации Минэкономики РМ, в ходе встречи достигнута договоренность о формировании эксклюзивной промышленной экскурсии совместно со Студией нестандартных путешествий «Ветер странствий» и включении INCRUA в проект промышленного туризма республики.