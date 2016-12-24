В Музее Эрьзи провели экскурсию для ребят из Каланчакского округа

«Мордовия - часть великой России!»
На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
12 июля Музей им.С.Д.Эрьзи встречал юных гостей из Каланчакского округа Херсонской области. Ребята по приглашение региона-шефа уже неделю отдыхают в Мордовии.
Директор музея Людмила Нарбекова пожелала гостям увлекательного путешествия в мир изобразительного искусства. Проводниками в этот мир стали старший научный сотрудник Екатерина Кондрашкина и специалист по развитию цифровых ресурсов, художник Елизавета Курышева.
В музее отмечают, что гениальные творения скульптора Степана Эрьзи, картины живописца Федота Сычкова, колоритный мордовский костюм заворожили «путешественников».
Ребята по завершении экскурсии поучаствовали в творческом мероприятии - из пластилина создали сюлгам, который является неотъемлемой деталью национального мордовского костюма. И, конечно, посмотрели мультфильм о герое мордовских народных сказок Куйгороже.
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На международной выставке-форуме «Россия» прошел мордовский национальный праздник «Шумбрат»
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