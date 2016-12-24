В Мордовии утвердили новый состав региональной Общественной палаты

10 июля в Доме Республики состоялось первое заседание Общественной палаты РМ восьмого состава. В его работе принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

В новый состав вошел 51 общественный деятель, 19 из которых – вновь избранные.

Руководитель региона поблагодарил за работу предыдущий состав и отметил, что его деятельность проходила в непростой, исторически важный период.

«Общественная палата – значимый институт в нашем обществе. Основная ее задача – диалог между органами власти и рядовыми гражданами. Я считаю, что эта задача выполняется в полном объеме, - сказал Артём Здунов. - Уверен, что новый состав продолжит это делать на высоком профессиональном уровне».

Среди важнейших направлений Глава республики обозначил работу с молодежными, религиозными, ветеранскими организациями, вопросы детства, культуры и истории. Одна из главных тем – реабилитация и адаптация участников СВО и членов их семей.

Крайне важно продвижение общественно-культурных инициатив региона по всем обозначенным направлениям. Артём Здунов отметил, что за последние три года в республику привлечено более полумиллиарда рублей федеральных средств на эти цели, работает проектный офис по подготовке заявок на участие в грантовых конкурсах.

«Надеюсь, переход с седьмого состава в восьмой будет бесшовным. Желаю успехов, не снижайте активности, а между нами – властью и общественниками – границ нет и никогда не будет!» - подчеркнул Глава Мордовии.

Отметим, что в минувшем году Общественная палата РМ была наделена правом законодательной инициативы. Председатель Госсобрания Мордовии Владимир Чибиркин напомнил, что в республике уже принят один закон по инициативе общественников, и пожелал плодотворной работы в этой сфере на благо жителей Мордовии.

Член Общественной палаты России, председатель координационного совета общественных наблюдательных комиссий субъектов РФ Александр Воронцов подчеркнул: Мордовия – один из регионов, где руководство максимально погружено в общественную деятельность. «Впереди много великих дел! Только вперед, только вместе к нашей общей победе!» - сказал он.

В ходе заседания Общественной палаты общим голосованием ее членов был решен ряд организационных вопросов. Председателем был избран сопредседатель регионального штаба ОНФ, главный редактор издания «Известия Мордовии» Олег Каштанов.

«Благодарю за оказанное доверие. Будем решать все поставленные перед нами задачи в тесном взаимодействии с органами власти», - подчеркнул он.

Заместителем председателя Общественной палаты РМ утверждена председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества, директор НИИ гуманитарных наук при Правительстве РМ Галина Куршева.

На мероприятии были также вручены награды общественным деятелям за вклад в развитие гражданского общества и социально-экономическое развитие республики. В частности, медалью «За заслуги перед обществом» был награжден предыдущий председатель Общественной палаты РМ Иван Капитонов.