Артём Здунов встретился с заместителем председателя Общественной палаты Мордовии Олегом Каштановым

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Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
Глава Мордовии Артём Здунов 9 июля провел встречу с заместителем председателя Общественной палаты Мордовии, сопредседателем регионального штаба ОНФ, главным редактором газеты «Известия Мордовии» Олегом Каштановым. На встрече обсудили работу Общественной палаты как важного института развития гражданского общества. Напомним, что в минувшем году Общественная палата республики была наделена правом законодательной инициативы.
Глава Мордовии отметил направления, которым в современных условиях нужно уделять особое внимание. Это работа с молодежью, национальная политика, межрелигиозные отношения, поддержка специальной военной операции. Общественные организации, представленные в Общественной палате, системно занимаются вопросами сбора гуманитарного груза для наших бойцов и его доставки. Эта работа будет продолжена.
Олег Каштанов подчеркнул, что состав Общественной палаты республики был обновлен на 40% - пришли инициативные люди с большим профессиональным багажом и хорошими идеями, которые нужно претворять в жизнь. Большим подспорьем здесь являются президентские грантовые конкурсы, Общественная палата выступает как площадка по проведению обучающих семинаров по подготовке заявок. Благодаря этому за последние годы число получателей грантов в республике увеличилось.
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Артём Здунов открыл фестиваль «Мордовия многонациональная»
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