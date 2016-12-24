В Саранске открылась фотовыставка «Наши герои СВО»

Мероприятие состоялось в Мордовском национальном драматическом театре. Организатором фотовыставки стали региональный филиал фонда «Защитники Отечества» и общероссийское общественное движение «Ассоциация финно-угорских народов РФ» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Открытие фотовыставки приурочено ко Дню семьи, любви и верности.



На представленных снимках – ветераны специальной военной операции в кругу семьи. Трогательные кадры запечатлела саранский фотограф Олеся Варламова в фотостудии «Глассхаус».



«Мы гордимся подвигами российских бойцов всех национальностей, которые на фронте, плечом к плечу, отстаивают историческую правду, - сказал член Совета Федерации, председатель Ассоциации финно-угорских народов Петр Тултаев. - Низко склоняем головы перед ветеранами специальной военной операции, которые с честью выполнили воинский долг. А действующим участникам СВО желаем скорейшей Победы!»



Заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» Екатерина Глазунова отметила, что снимки были сделаны в рамках фотопроекта фонда «Семья. Отечество. Герои», который реализуется в рамках Года семьи. До конца года фотовыставки откроются в каждом районе Мордовии. «За каждым снимком стоит история семьи и страны, которую мы должны сохранить для своих потомков», - сказала Екатерина Глазунова.



По информации регионального филиала фонда, на одном из портретов запечатлена семья ветерана СВО из Рузаевского района Сергея Кочнева. До спецоперации он работал преподавателем в Левженской музыкальной школе. На фронт отправился добровольцем, награжден орденом Мужества. На снимке отец с сыном Артемом и дочкой Кирой. «Такие фотопроекты очень важны для нас, ветеранов, - признался он. – Они позволяют запечатлеть самое дорогое, сохранить воспоминания о сегодняшнем дне на долгие годы».



«Папа для меня пример во всем! - добавил Артем Кочнев. – Он привил мне любовь к Родине, чувство ответственности за страну. Я очень им горжусь!»



Первыми зрителями выставки стали участники форума «Национальная школа лидерства» из почти 30 регионов России. Перед посетителями вернисажа выступили Сергей и Виктория Моряковы, которые исполнили песни «Спасибо всем ветеранам» и «Я русский солдат». Певица Анна Гранина дополнила музыкальный вечер композициями «Матушка земля» и «Взгляни на эту землю с высоты».



Выставка «Наши герои СВО» станет передвижной - осенью она будет представлена в Москве.