SHAMAN прислал видеопоздравление выпускникам школ Мордовии

Об этом в телеграм сообщил Глава республики Артём Здунов.

«В рузаевской школе № 8 сегодня выпускной первого юнармейского класса, руководитель которого Ольга Анатольевна Вольнова - учитель музыки, ведёт хор, где часто исполняют песни SHAMANa . Артист знает о своих творческих коллегах из Рузаевки, поэтому сегодня прислал им и всем выпускникам Мордовии - личный привет и поздравления. Ярослав, спасибо!)»