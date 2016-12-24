SHAMAN прислал видеопоздравление выпускникам школ Мордовии

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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
Об этом в телеграм сообщил Глава республики Артём Здунов.
«В рузаевской школе № 8 сегодня выпускной первого юнармейского класса, руководитель которого Ольга Анатольевна Вольнова - учитель музыки, ведёт хор, где часто исполняют песни SHAMANa . Артист знает о своих творческих коллегах из Рузаевки, поэтому сегодня прислал им и всем выпускникам Мордовии - личный привет и поздравления. Ярослав, спасибо!)»
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В Мордовии чествовали уроженцев республики за заслуги в трудовой и общественной деятельности
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