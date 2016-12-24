В Мордовии пилотный проект по демографии запускается в Атяшевском районе

В Мордовии запустят новый проект по демографии – в качестве пилотной территории выбран Атяшевский район.

25 июня вопросы реализации проекта обсудили в Правительстве республики с участием главного внештатного специалиста Минздрава России по репродуктивному здоровью, члена Общественной палаты РФ Олега Аполихина.

Напомним, Президент страны Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию поставил задачу в ближайшие шесть лет добиться устойчивого роста рождаемости. Для этого будут приниматься дополнительные решения в системе воспитания и образования, регионального и экономического развития. Чтобы простимулировать рождаемость и увеличить количество многодетных семей, с 2025 года в нашей стране стартует новый национальный проект «Семья».

Пилотный проект, который запустят в Атяшевском районе, будет межведомственным. Главой республики поставлена задача определить план мероприятий, направленных на сохранение репродуктивного здоровья, выявление факторов риска у молодежи, пропаганду семейных ценностей и здорового образа жизни.