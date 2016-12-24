В Доме Республики обсудили развитие инфраструктуры по обращению с ТКО

Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с генеральным директором ООО «Ремондис Саранск» Светланой Бигессе. Обсуждались планы развития инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами.



Отметим, что по инициативе Президента Владимира Путина в России идет реформа по обращению с отходами. К 2030 году стоит задача сортировать 100% отходов и перерабатывать - 50%.

Мордовия – один из первых регионов, которые перешли на новую систему обращения с отходами. Сейчас услугой по ТКО охвачено 96% населения республики. В результате победы в конкурсе Мордовия в числе четырех регионов страны смогла привлечь 1,2 млрд федеральных средств на строительство инновационного мусоросортировочного комплекса по обработке отходов с линией по производству альтернативного топлива. Кроме того, в республике будет построен новый полигон в замену существующим, которые уже исчерпали свои возможности. Большая работа проводится по рекультивации старых свалок на территории региона.



В ходе встречи речь шла о создании транспортно-производственного комплекса регионального оператора для перегрузки и дальнейшего вывоза мусора.



Глава Мордовии и гендиректор ООО «Ремондис Саранск» рассмотрели варианты земельных участков для размещения комплекса, а также необходимость создания в регионе в перспективе дополнительных мусоросортировочных станций и линии переработки строительных отходов.

В 2025 году в республике планируется ввод в эксплуатацию современного межмуниципального комплекса по обработке отходов мощностью 180 тысяч тонн ТКО в год. Кроме этого, уже работает линия сортировки регионального оператора мощностью 20 тысяч тонн.



Отметим, что вопросы обращения с ТКО находятся на постоянном контроле руководителя региона. В начале июля состоится очередная встреча Главы республики с жителями, в ходе которой будет принято совместное решение о месте размещения предприятия регионального оператора.