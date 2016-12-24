Мордовия развивает адаптивный спорт

Глава Мордовии Артём Здунов встретился с командой автономной некоммерческой организации «Больше чем спорт», которая на протяжении двух лет занимается развитием в Мордовии адаптивных видов спорта. В ходе встречи состоялось обсуждение результатов работы, развития сферы и большего охвата спортом детей с ограниченными возможностями.

Сейчас в республике проживает более 2 400 детей-инвалидов. Многие из них имеют большой потенциал не только для занятий физической культурой, но и ведения активного образа жизни – развития через культуру и спорт. С 2022 года Мордовия участвует в благотворительном проекте – в республике создано пять команд по четырем адаптивным видам спорта. Тренировки ведутся в Саранске, Краснослободске и Инсаре.

«Очень приятно видеть, как развивается адаптивный спорт в республике – в 2021 году мы создали первую следж-хоккейную команду, в которую вошли 11 детей. Спустя два года у нас пять команд, основанных на хоккее и баскетболе. В них занимаются более 70 детей, - рассказала исполнительный директор АНО «Больше чем спорт» Наталья Шмонина. – Мы видим, что в Мордовии в нашем распоряжении есть все ресурсы и надежные партнеры, готовые заниматься этим направлением».

Одна из главных задач, которую ставит перед собой организация, - привлечь как можно больше детей с особенностями здоровья в спорт. Поэтому гости выступили с предложением – организовать для каждой семьи Мордовии пробную тренировку по адаптивному виду спорта.

Артём Здунов поддержал эту инициативу, заверив, что со стороны республики будет оказана всесторонняя поддержка.

Руководитель программного отдела АНО «Больше чем спорт» Ирина Тарасова рассказала, что в Мордовии сделан акцент на спортивные достижения, а положительный опыт взаимодействие региона с АНО транслируется на разных площадках. «Таких результатов в Мордовии не возможно было бы достичь без совместных усилий и сотрудничества власти, бизнеса и некоммерческой организации», - подчеркнула она.

В ходе обсуждения было также анонсировано, что 14-15 июля на «Огарев Арене» в Саранске пройдет межрегиональный турнир по адаптивному хоккею «Прорыв», в котором примут участие более 200 спортсменов.