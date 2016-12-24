Артём Здунов провел личный прием граждан

Глава Мордовии Артём Здунов 14 июня провел личный прием граждан в общественной приемной Президента России. Прием проводился с участием главного федерального инспектора по РМ Анатолия Гулина, руководителя Администрации Главы РМ и Правительства РМ Булата Хайрутдинова, первого заместителя Председателя Правительства Галины Лотвановой, руководителей министерств, глав муниципальных районов.

Анна Мигунова приехала на прием, чтобы передать просьбу от жителей с. Кочкурово о капитальном ремонте Кочкуровской средней школы. Здание 1989 года постройки, вопрос ремонта назрел давно.

Глава республики обратился с вопросом к Галине Лотвановой: как будет решаться эта проблема. Она пояснила - с сегодняшнего дня начат прием заявок на федеральный конкурс, готовится пакет документов по этому объекту, проектно-сметная документация есть. В заявку решено добавить дополнительно спортивную составляющую - обустройство беговой дорожки и приобретение спортивного инвентаря.

Олеся Паулова из села Киржеманы Чамзинского района тоже пришла на прием с коллективной просьбой от своих односельчан – о сохранении ФАПа. На обслуживании медицинского учреждения находятся более 1 тысячи человек, в том числе школа и детский сад.

Глава Мордовии заверил, что реорганизация ФАПа не планируется, он будет работать в прежнем режиме, рассматриваются вопросы его развития. Врачи узких специальностей, как подтвердила жительница села, регулярно приезжают и проводят прием, людей об этом заранее информируют.

Надежда Якшамкина из с. Ардатово Дубенского района обратилась с просьбой о строительстве дороги по ул. Советской.

Министр сельского хозяйства и продовольствия республики Антон Илюшкин пояснил, что строительство этой дороги с реконструкцией подъезда к животноводческому комплексу в с. Ардатово будет включено в план мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на 2025 год.

Артём Здунов подчеркнул: эксплуатацию дороги должно взять на себя сельскохозяйственное предприятие, чей тяжелый транспорт разбивает дорожное полотно.

Александр Куликов из села Константиновка Ромодановского района пришел на прием с целым списком вопросов по благоустройству своего населенного пункта. Главный вопрос - состояние дороги по улице Смагина. Есть проблема с размещением контейнеров ТКО. В плачевном состоянии находится памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне.

Глава республики согласился: нерешенных вопросов много. «Здесь нужен комплексный подход решения системных проблем, поручаю Правительству выехать на место, разобраться в каждом вопросе совместно с жителями сельского поселения», - сказал Артём Здунов.