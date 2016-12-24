ПМЭФ-2024: Мордовия наращивает сотрудничество с федеральным инвестором в лесоперерабатывающей отрасли

На полях ПМЭФ-2024 Глава Мордовии Артём Здунов встретился с генеральным директором федеральной группы компаний Вадимом Медведевым. Обсуждалась реализация совместных инвестиционных проектов.

В частности речь, шла о совместных шагах по развитию лесоперерабатывающих активов региона. В рамках новых инвестпроектов, общий объем которых превысит 5 млрд рублей, приоритет будет отдан созданию новых рабочих мест и развитию кадрового потенциала, внедрению и развитию передовых разработок в области повышения производительности труда.

Было отмечено, что сотрудничество по этим направлениям будет способствовать увеличению налогооблагаемой базы региона, а также повышению социальной отдачи от функционирования предприятия. Также стороны договорились о следующей встрече уже на территории нашего региона.