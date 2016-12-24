Более 30 компаний Мордовии осуществляют цифровую трансформацию со Сбером

Глава Мордовии Артём Здунов 4 июня провел рабочую встречу с председателем Волго-Вятского банка Сбербанка Александром Анащенко. Стороны обсудили реализацию социально значимых проектов и перспективные направления сотрудничества.



«Сбербанк - наш стратегический партнер, - подчеркнул Глава Мордовии Артем Здунов. - У нас очень плотные взаимоотношения по всем направлениям. Много планов дальнейшего взаимодействия, которые предстоит реализовать. Наша общая задача – создание качественных, передовых, востребованных технологий и сервисов».



Сбер оказывает поддержку региону в строительстве современного комфортного жилья и модернизации инфраструктуры. Сейчас с участием банка в республике строится межмуниципальный комплекс и полигон по переработке ТКО. А также 15 жилых комплексов общей площадью 150 тыс. кв. метров.



Отдельный блок встречи был посвящен развитию технологий искусственного интеллекта и AI-трансформации. Банк также помогает внедрять цифровые сервисы представителям бизнеса. Более 30 компаний региона осуществляют цифровую трансформацию со Сбером.



«Сбер является надежным партнёром Республики Мордовия. В прошлом году мы провели дизайн-сессию, где обсудили запуск сервисов, которые сделают жизнь жителей Мордовии более комфортной. Уже реализован ряд проектов в сфере здравоохранения – дистанционный мониторинг пациентов, «Цифровой ФАП», а в спортивной инфраструктуре – проект «Живу спортом». Мордовия занимает первое место в стране по масштабированию данного сервиса, все спортивные объекты Саранска подключены к платформе. Мы видим большой потенциал для сотрудничества, потому что оно направлено на социально-экономическое развитие Мордовии», - отметил Александр Анащенко, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка.



Актуальное на сегодняшний день направление совместной работы - обучение населения финансовой грамотности и противодействие кибермошенникам. Сейчас эта проблема является крайне серьезной. Артём Здунов и Александр Анащенко договорились усилить сотрудничество. У банка наработан большой объем компетенций. Только в прошлом году сотрудники Сбера в Мордовии помогли жителям сохранить 26,2 млн рублей, которые мошенники пытались присвоить с помощью социальной инженерии.



Активными клиентами Сбера являются более 500 тыс. жителей республики. В 2023 году жители региона получили кредитов на 21,8 млрд рублей, из них ипотека составила 11 млрд рублей. Банк является одним из ключевых налогоплательщиков, а также создает новые рабочие места. Во встрече приняли участие вице-премьер Наталья Таркаева и министр финансов республики Сергей Тюркин.