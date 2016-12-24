Ирина Станкина назначена первым заместителем Министра спорта Мордовии

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Распоряжением Главы Республики Мордовия Ирина Станкина назначена на должность первого заместителя Министра – начальника Управления спорта Министерства спорта Мордовии.  

Ирина Васильевна родилась в 1977 году в Саранске.

В 2000 году окончила МГПИ им. М.Е. Евсевьева по специальности «Физическая культура и спорт», в 2012 году - МГУ им. Н. П. Огарева по специальности «Государственное и муниципальное управление», в 2014 - Мордовский гуманитарный институт по направлению «Юриспруденция». 

Ирина Станкина - заслуженный мастер спорта России, чемпионка мира по легкой атлетике (спортивная ходьба), чемпионка мира среди юниоров, многократная чемпионка России, участница двух Олимпиад - в Атланте и Сиднее.

Трудовую деятельность она начала в 1996 году в Центре олимпийской подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе, на протяжении 10 лет работала в региональном МВД. 

До назначения на должность первого заместителя министра спорта республики работала в Постоянном представительстве Республики Мордовия при Президенте Российской Федерации.

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