Артём Здунов отметил успех предпринимателей Мордовии на Всероссийской премии «Молодой промышленник года»

«Шикарное мероприятие!»
В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
Глава республики сообщил в телеграм, что двое представителей регионального бизнес-сообщества вошли в число 100 лучших молодых промышленников Всероссийской премии.
«Завершился второй этап Всероссийской премии «Молодой промышленник года». Два предпринимателя, развивающих свой бизнес в Мордовии - в топ-100 лучших!
Александр Земченко руководит компанией «Виолет Экспорт», которая изготавливает декоративные стеновые панели и системы внутренней отделки. Активный участник Мордовского делового товарищества, занимается в республике социальной благотворительностью, восстановлением садов и возрождением традиционных производств - например, яблочного сидра. Владимир Карленков - директор по развитию компании «Территория» (НПП «ДЕКО»). Предприятие производит огнезащитные красочные составы из отечественного сырья для промышленных объектов.
В июне пройдёт третий этап премии, где наградят лучших из лучших. Желаю удачи!»
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В Саранске состоялся гала-концерт республиканского фестиваля «Российская студенческая весна - 2024»
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