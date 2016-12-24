Артём Здунов отметил успех предпринимателей Мордовии на Всероссийской премии «Молодой промышленник года»

Глава республики сообщил в телеграм, что двое представителей регионального бизнес-сообщества вошли в число 100 лучших молодых промышленников Всероссийской премии.

«Завершился второй этап Всероссийской премии «Молодой промышленник года». Два предпринимателя, развивающих свой бизнес в Мордовии - в топ-100 лучших!

Александр Земченко руководит компанией «Виолет Экспорт», которая изготавливает декоративные стеновые панели и системы внутренней отделки. Активный участник Мордовского делового товарищества, занимается в республике социальной благотворительностью, восстановлением садов и возрождением традиционных производств - например, яблочного сидра. Владимир Карленков - директор по развитию компании «Территория» (НПП «ДЕКО»). Предприятие производит огнезащитные красочные составы из отечественного сырья для промышленных объектов.

В июне пройдёт третий этап премии, где наградят лучших из лучших. Желаю удачи!»