Саранская мэрия отчиталась об успехах в истреблении борщевика Сосновского

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По информации городской Администрации, на муниципальных территориях городского округа обнаружено 27 мест, на которых произрастает борщевик Сосновского. Ежедневно работники муниципальных предприятий совместно с Дирекций коммунального хозяйства производят объезд территорий с целью выявления и ликвидации ядовитого растения.

Как отмечается, удаление сорняка производится с применением роторных косилок. В работе так же может быть задействованы экскаваторы на базе МТЗ и погрузчики. Молодые растения удаляются с помощью триммеров.

По данным мэрии, покос борщевика Сосновского выполнен на следующих участках:

- мост через р. Инсар по ул. А. Невского
- Учхоз (в районе Ботанического сада)
- ул. Заводская (территория за домом № 6)
- ул. Серова (вдоль ж/д путей)
- пойма р. Инсар вдоль железной дороги
- ул. Мичурина (рп. Ялга)
- п. Пушкино
- ул. Пугачева (частный сектор)
- рп. Ялга
- ул. Лихачева
- ул. Ботевградская
- Александровское шоссе (вдоль автодороги)
- Вдоль а/дороги п.Николаевка – пос.Пушкино
- Эко-парк ул. Моховая
- Территория около ЖД Вокзала по пр. Ленина
- ул. Полежаева (территория рядом с подвесным мостом)
- ул. Республиканская (частный сектор).

Административно–техническая инспекция Администрации г.о. Саранск просит собственников земельных участков и организации, в чьем оперативном управлении они находятся, обратить пристальное внимание и принять действенные меры по удалению борщевика.

Заявки на окашивание городских территорий можно подать в ЕДДС по круглосуточному телефону 24-07-07. За содержание частных территорий отвечают собственники земельных участков.

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