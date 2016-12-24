Саранская мэрия отчиталась об успехах в истреблении борщевика Сосновского

По информации городской Администрации, на муниципальных территориях городского округа обнаружено 27 мест, на которых произрастает борщевик Сосновского. Ежедневно работники муниципальных предприятий совместно с Дирекций коммунального хозяйства производят объезд территорий с целью выявления и ликвидации ядовитого растения.



Как отмечается, удаление сорняка производится с применением роторных косилок. В работе так же может быть задействованы экскаваторы на базе МТЗ и погрузчики. Молодые растения удаляются с помощью триммеров.



По данным мэрии, покос борщевика Сосновского выполнен на следующих участках:

- мост через р. Инсар по ул. А. Невского

- Учхоз (в районе Ботанического сада)

- ул. Заводская (территория за домом № 6)

- ул. Серова (вдоль ж/д путей)

- пойма р. Инсар вдоль железной дороги

- ул. Мичурина (рп. Ялга)

- п. Пушкино

- ул. Пугачева (частный сектор)

- рп. Ялга

- ул. Лихачева

- ул. Ботевградская

- Александровское шоссе (вдоль автодороги)

- Вдоль а/дороги п.Николаевка – пос.Пушкино

- Эко-парк ул. Моховая

- Территория около ЖД Вокзала по пр. Ленина

- ул. Полежаева (территория рядом с подвесным мостом)

- ул. Республиканская (частный сектор).



Административно–техническая инспекция Администрации г.о. Саранск просит собственников земельных участков и организации, в чьем оперативном управлении они находятся, обратить пристальное внимание и принять действенные меры по удалению борщевика.



Заявки на окашивание городских территорий можно подать в ЕДДС по круглосуточному телефону 24-07-07. За содержание частных территорий отвечают собственники земельных участков.