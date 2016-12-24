В Правительство России внесены законопроекты об изменениях налоговой системы

Минфин России внес в Правительство новый пакет правок в закон о бюджете на 2024-2026 годы, а также в Налоговый и Бюджетный кодексы. Они были разработаны после заявления Президента Владимира Путина о необходимости модернизации налоговой системы, которое он озвучил в ходе послания Федеральному собранию. Предложениями по модернизации чуть раньше поделился Министр финансов Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Госдуме.

«При разработке поправок мы опирались на рекомендации Госдумы. Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие 6 лет. И даст рост экономического благосостояния страны», – прокомментировал Силуанов.

Он добавил, что налоговые изменения коснутся только 3,2% работающих россиян. Сейчас в нашей стране действует плоская шкала налогообложения физических лиц. Минфин предлагает заменить ее на прогрессивную. В этом случае налог при доходах до 2,4 млн руб. в год (200 тыс. руб. в месяц) останется на уровне 13%. При доходах от 2,4 млн до 5 млн ставка поднимется до 15%. От 5 млн до 20 млн – 18%, от 20 до 50 млн – 20%, от 50 млн – 22%.

Доходы участников СВО не попадают под изменения порядка налогообложения, так как они связаны с риском для жизни ради защиты страны. Также в выигрыше от изменений налоговой системы окажутся семьи с двумя и более детьми, имеющие невысокие доходы. Для них предполагается вычет по НДФЛ, а часть уплаченных налогов можно будет вернуть по итогам календарного года.

Помимо этого, Минфин планирует ввести вычет по НДФЛ для граждан, которые сдают нормативы ГТО и проходят ежегодную диспансеризацию. Вычеты будут применяться работодателем при выплате зарплат и исчислении НДФЛ по аналогии с иными стандартными вычетами, говорится в материалах Минфина.

При продаже недвижимости на сумму до 2,4 млн руб. налог останется на уровне 13%. Если более 2,4 млн руб. – налог увеличится до 15% без дальнейшей прогрессии.

Также законопроекты о совершенствовании налогового законодательства предполагают повышение налога на прибыль с 20% до 25%.

«Это позволит уже в следующем году отказаться от использования оборотных сборов, которые увеличивают потребность бизнеса в оборотном капитале и не учитывают его финансовый результат. Стоит отметить, что нынешняя ставка 20% является одной из самых низких среди развитых экономик. Также для предпринимателей, которые не прячут прибыль в офшорах, а направляют их на инвестиции в расширение производства или социальной инфраструктуры, государство предпринимает целый ряд дополнительных мер», – прокомментировал исполнительный директор регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Республики Мордовия» Алексей Захаров.

Эти и другие изменения в российской налоговой системе призваны привлечь дополнительные ресурсы для сокращения неравенства, решения проблем социально-экономического развития регионов и реализации долгосрочных инвестпроектов