Темниковские школьники отличились в военно-патриотической игре «Зарница 2.0»

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В Зубовой Поляне завершился зональный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В соревнованиях приняли участие команды-победители муниципальных этапов из Зубово-Полянского, Теньгушевского, Атюрьевского, Темниковского районов.
Лидерами стали ребята из темниковской школы имени Героя Советского Союза А. И. Семикова. Они получили право выступить в республиканском финале.
Напомним, что «Зарница 2.0» - это военно-патриотическая игра для школьников от 7 до 17 лет из всех регионов России. Проект включает в себя мероприятия по патриотическому воспитанию, физической подготовке и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков.
Участие помогает ребятам развить лидерские качества и самостоятельность мышления, сформировать сознательное отношение к личной и общественной безопасности и активную гражданскую позицию. Организатором выступает Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение Первых».
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Лушим педагогом республики признана Юлия Ермакова - учитель русского языка и литературы Рузаевской школы №9
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