Владимир Чибиркин передал автомобиль для отправки в зону СВО

Председатель Госсобрания республики Владимир Чибиркин встретился с бойцами из Мордовии. В ближайшие дни защитники Родины должны отбыть к месту службы после отпуска.

Во встрече участвовали прокурор РМ Сергей Лапин, заместитель руководителя Администрации Главы РМ и Правительства РМ Александр Сайгачев, заместитель Председателя Госсобрания РМ, руководитель фракции «Единая Россия» Наталья Долматова, заместитель военного комиссара РМ Сергей Леухин.

«У вас сложная служба, ответственная, важная, но вы герои, настоящие патриоты не только малой родины, но и всей великой России. Мужественно выполняете задачи, поставленные Президентом страны, – обратился к военнослужащим Владимир Чибиркин. – Мы гордимся вами и молимся, чтобы вы скорей одержали победу, живыми и здоровыми вернулись домой».

Участники СВО рассказали, как проходят их боевые будни, об обстановке в месте дислокации. Обсуждались вопросы, которые волнуют бойцов. Поступившие во время беседы просьбы взяты на контроль.

«Мы благодарны вашим семьям и продолжим делать все необходимое, чтобы возникающие у них вопросы решались максимально быстро», – сказал Владимир Чибиркин.

Особое внимание уделяется сейчас обеспечению защитников Родины всем, что им нужно в боевой обстановке. С начала спецоперации депутаты Госсобрания поддерживают земляков, которые находятся на передовой: перечисляют средства в региональное отделение Фонда мира, участвуют в формировании и отправке гуманитарных грузов.

Большую помощь оказывает Владимир Чибиркин. На прошедшей встрече Председатель Госсобрания РМ от себя и своей семьи передал бойцам автомобиль УАЗ для использования в зоне боевых действий.

«Машина хорошая, в отличном состоянии, с малым пробегом. Нам очень сильно пригодится. Спасибо за поддержку», – отметил один из бойцов.

В мордовский батальон также отправится партия БПЛА, закупленная коллективом региональной прокуратуры. Вместе с этим оборудованием прокурор Сергей Лапин передал письма, написанные детьми сотрудников надзорного ведомства.

На встрече военнослужащим вручены Благодарности Председателя Госсобрания Мордовии – за вклад в дело защиты Отечества, мужество и отвагу при выполнении воинского долга в ходе СВО.