Школьница из Рузаевки стала призером Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы»

Девятиклассница рузаевской школы №8 Полина Курышкина стала призером Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы» в направлении «Когнитивные исследования».



Полина представила проект «Влияние цветовых стимулов на воображение подростков» и успешно прошла тестирование по психологии, биологии и исследованиям мозга.

В июле школьница поедет в лучший образовательный центр страны – «Сириус» в Сочи. Под руководством опытных наставников школьники здесь будут работать над новыми увлекательными проектами.

Напомним, «Большие вызовы» - это всероссийский конкурс научно-технологических проектов для старшеклассников и студентов, которые занимаются научной или исследовательской деятельности. В этом году он прошел в девятый раз, в нем приняли участие более 110 тысяч учащихся школ, техникумов и колледжей из 83 регионов страны и бывших стран СНГ.

Победители и призеры будут внесены в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности. Они смогут претендовать на получение грантов Президента Российской Федерации, также участвовать в научных мероприятиях «Сириуса» и пройти стажировки в подразделениях Фонда «Талант и успех» и компаний-резидентов Инновационного научно-технологического центра «Сириус».