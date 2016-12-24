«KazanForum»: Мордовия и Кыргыстан обсудили расширение торгового сотрудничества

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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями национально-культурных организаций и средств массовой информации республики
17 мая в Казани Глава Мордовии провел деловую встречу с первым заместителя Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Адылбеком Касымалиевым. В обсуждении возможных направлений сотрудничества также приняли участие вице-премьеры Наталья Таркаева и Батыр Эмеев, и.о. министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Иван Горин.
«В последние годы экономические отношения между Мордовией и Кыргыстаном значительно укрепились. По итогам прошлого года экспорт республики в вашу страну вырос в 1,6 раза, а импорт – в 4,1», - сказал Артём Здунов, приветствуя коллег.
Было отмечено, что в Киргизию активно поставляется фармацевтическая продукция («Биохимик»), древесина («Плайтерра»), кабельно-проводниковая продукция, алюминий («Мордоввторсырье»), сахар («Ромодановосахар»), куриная и колбасная продукция («Птицефабрика «Чамзинская»), мясо птицы (ТД «Эко Халял»). Импортируется в Мордовию несколько видов металлов.
Среди возможных точек роста по экспорту – поставки продукции высокой степени переработки (грузовые вагоны, контейнеры и вагонное литье, кабельная продукция, оптическое волокно, полупроводниковая продукция, а также сувенирная продукция из мореного дуба и халяльные экологически чистые продукты питания).
Стоит отметить, что сотрудничество также ведется в образовательной и научной сферах – в МГУ им. Н.П. Огарева обучается 20 граждан Киргизии, у университета также действует девять договоров с научными и образовательными учреждениями Киргизии.
«Развивая позитивную динамику во внешней торговле, мы открыты для более тесного взаимодействия, создания совместных предприятий и производств», - сказал Глава Мордовии.
В ходе встречи принято решение об участии бизнес-миссии Мордовии в работе Российско-киргизского делового совета.
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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями национально-культурных организаций и средств массовой информации республики
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