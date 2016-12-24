Делегации Афганистана презентовали экспортный и инвестиционный потенциал Мордовии

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В рамках XV Международного экономического форума «Россия–Исламский мир:KazanForum» состоялась встреча Главы Мордовии Артёма Здунова с министром промышленности и торговли Афганистана Нуриддином Азизи. В ней также приняли участие вице-премьер Батыр Эмеев и министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Антон Илюшкин.
Представителям афганской стороны презентовали экспортный и инвестиционный потенциал региона. Стороны обсудили расширение торгового сотрудничества между Афганистаном и Мордовией. Республика – один из лидеров в России по производству органической продукции, прежде всего, мяса птицы и изделий из него.
Руководитель республики отметил, что промышленный потенциал региона позволяет предложить широкий ассортимент различной продукции.
Представители Афганистана заинтересовались спецтехникой, которая выпускается в нашем регионе, в частности передвижным оборудованием, и выпускаемыми строительными материалами.
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Лушим педагогом республики признана Юлия Ермакова - учитель русского языка и литературы Рузаевской школы №9
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