Делегации Афганистана презентовали экспортный и инвестиционный потенциал Мордовии

В рамках XV Международного экономического форума «Россия–Исламский мир:KazanForum» состоялась встреча Главы Мордовии Артёма Здунова с министром промышленности и торговли Афганистана Нуриддином Азизи. В ней также приняли участие вице-премьер Батыр Эмеев и министр сельского хозяйства и продовольствия Мордовии Антон Илюшкин.

Представителям афганской стороны презентовали экспортный и инвестиционный потенциал региона. Стороны обсудили расширение торгового сотрудничества между Афганистаном и Мордовией. Республика – один из лидеров в России по производству органической продукции, прежде всего, мяса птицы и изделий из него.

Руководитель республики отметил, что промышленный потенциал региона позволяет предложить широкий ассортимент различной продукции.

Представители Афганистана заинтересовались спецтехникой, которая выпускается в нашем регионе, в частности передвижным оборудованием, и выпускаемыми строительными материалами.