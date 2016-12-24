В краеведческом музее им. И.Д. Воронина пройдет День дарения

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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями национально-культурных организаций и средств массовой информации республики
17 мая в Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее им. И.Д. Воронина пройдет День дарения. Акция проводится ежегодно и приурочена к Международному дню музеев.
Все желающие могут преподнесли в дар музею вещи из личных архивов и семейных коллекций, предметы ушедших эпох: одежду, книги, фотографии, сувенирную продукцию, палеонтологические находки и многое другое.
Благодаря акции музейные фонды пополняются интересными, порой уникальными экспонатами.
Например, Народный художник Мордовии Малик Ямбушев уже преподнес учреждению картину.
Капитан медицинской службы с позывным «Игла» привез из зоны СВО сержантскую форму.
Заслуженный артист РМ Вячеслав Зобков подарил чернильницу XVII века, которую нашел в своем огороде.
Всю интересующую информацию можно узнать по телефонам: 8 (8342) 39-14-92 и 8 (8342) 39-14-96.
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Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями национально-культурных организаций и средств массовой информации республики
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