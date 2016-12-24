В краеведческом музее им. И.Д. Воронина пройдет День дарения

17 мая в Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее им. И.Д. Воронина пройдет День дарения. Акция проводится ежегодно и приурочена к Международному дню музеев.

Все желающие могут преподнесли в дар музею вещи из личных архивов и семейных коллекций, предметы ушедших эпох: одежду, книги, фотографии, сувенирную продукцию, палеонтологические находки и многое другое.

Благодаря акции музейные фонды пополняются интересными, порой уникальными экспонатами.

Например, Народный художник Мордовии Малик Ямбушев уже преподнес учреждению картину.

Капитан медицинской службы с позывным «Игла» привез из зоны СВО сержантскую форму.

Заслуженный артист РМ Вячеслав Зобков подарил чернильницу XVII века, которую нашел в своем огороде.

Всю интересующую информацию можно узнать по телефонам: 8 (8342) 39-14-92 и 8 (8342) 39-14-96.