В Доме Республики обсудили развитие особой экономической зоны Мордовии

14 мая Глава Мордовии Артём Здунов провел совещание по вопросам развития особой экономической зоны региона. В нем приняли участие вице-премьеры Наталья Таркаева и Батыр Эмеев, министр промышленности, науки и новых технологий РМ Игорь Губайдуллин, и.о. министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Иван Горин, руководство ООО УК ОЭЗ «Мордовия» и управляющий партнер ПАО АФК «Система» Сергей Ахметшин.

Напомним, что особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Система» создана в соответствии с Постановлением Правительства России и в рамках Программы социально-экономического развития Республики Мордовия на 2022-2026 годы, утвержденной по поручению Президента России, на территориях городского округа Саранск и Лямбирского района. Она состоит из трех площадок общей площадью свыше 377 гектаров.

Наиболее крупная площадка – «Лисма». Здесь более чем на 90 гектарах размещается индустриальный парк «Светотехника», который занимает более 60% территории, «Саранский телевизионный завод» и имущественный комплекс «Лисма».

Гендиректор ООО УК ОЭЗ «Мордовия» Павел Рыков рассказал о плане перспективного развития ОЭЗ «Система». Рабочей группой проработано 11 резидентов: 10 – промышленного назначения и один – инфраструктурного. Около 75% площадей резидентами на этой площадке уже потенциально занято. Общий объем инвестиций здесь превысит 10 млрд рублей, будет создано около 1500 рабочих мест.

Два резидента до конца месяца должны подписать необходимые соглашения и приступить к работе. Остальные резиденты проходят прединвестиционные стадии, согласование бизнес-проектов и необходимые процедуры. Были озвучены и предварительные сроки запуска инвестпроектов каждого из резидентов, использование и развитие инфраструктуры внутри ОЭЗ.

В ходе обсуждения было также отмечено, что необходимо обеспечить максимально сжатые сроки по подготовке необходимой документации для резидентов ОЭЗ, в том числе по оформлению земельных участков.