Саранск присоединится к Международному фестивалю правильного кино

Культура

7 мая в кинотеатре «Россия» (проспект 50 лет Октября, 17Б) пройдет бесплатный показ фильмов в рамках III Международного фестиваля правильного кино, приуроченного к празднованию Дня Победы.

На киносеансы приглашаются все желающие, жители и гости Саранска.

11:35 «Сыны полков»
12:20 «Блокадный футбол» 
13:05 «Повесть о московском ополчении. Писательская рота»

Фестиваль объединит Россию, Беларусь и Абхазию. Зрители увидят художественные, документальные и анимационные полнометражные и короткометражные киноленты как российского, так и зарубежного производства. 

Мероприятие проводится в целях приобщения подрастающего поколения к изучению истории нашего Отечества, знакомства зрителей с новыми картинами и их создателями.

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