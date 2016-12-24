Саранск присоединится к Международному фестивалю правильного кино

7 мая в кинотеатре «Россия» (проспект 50 лет Октября, 17Б) пройдет бесплатный показ фильмов в рамках III Международного фестиваля правильного кино, приуроченного к празднованию Дня Победы.



На киносеансы приглашаются все желающие, жители и гости Саранска.

11:35 «Сыны полков»

12:20 «Блокадный футбол»

13:05 «Повесть о московском ополчении. Писательская рота»



Фестиваль объединит Россию, Беларусь и Абхазию. Зрители увидят художественные, документальные и анимационные полнометражные и короткометражные киноленты как российского, так и зарубежного производства.



Мероприятие проводится в целях приобщения подрастающего поколения к изучению истории нашего Отечества, знакомства зрителей с новыми картинами и их создателями.