Для театралов Саранска в мае подготовили разнообразную программу

В начале мая на подмостках Мордовского государственного национального драматического театра поклонники классики увидят пьесу А.Н.Островского «Не все коту масленица» и комедию Лопе де Вега «Чудеса пренебрежения, Или Женщины - это дьяволы».



Государственный русский драматический театр Мордовии предлагает спектакль военной тематики «Возраст после нежного» по повести Бориса Васильева. Ценители современной драматургии смогут посетить постановку «Весы» Григория Гришковца.



В Государственном театре оперы и балета им. И.М.Яушева зрители насладятся оперой итальянского композитора «Мадам Баттерфляй» и концертом для фортепиано с оркестром «Бетховен и Равель».

Для самых юных зрителей Государственный театр кукол покажет интерактивное представление «Аленкины сказки».

Приобрести билеты можно здесь.