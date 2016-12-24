Для театралов Саранска в мае подготовили разнообразную программу

«Каждая жизнь для нас дорога и важна!»
Служба пожарной охраны отметила 375 лет со дня своего основания
В начале мая на подмостках Мордовского государственного национального драматического театра поклонники классики увидят пьесу А.Н.Островского «Не все коту масленица» и комедию Лопе де Вега «Чудеса пренебрежения, Или Женщины - это дьяволы».
Государственный русский драматический театр Мордовии предлагает спектакль военной тематики «Возраст после нежного» по повести Бориса Васильева. Ценители современной драматургии смогут посетить постановку «Весы» Григория Гришковца.
В Государственном театре оперы и балета им. И.М.Яушева зрители насладятся оперой итальянского композитора «Мадам Баттерфляй» и концертом для фортепиано с оркестром «Бетховен и Равель».
Для самых юных зрителей Государственный театр кукол покажет интерактивное представление «Аленкины сказки».
Приобрести билеты можно здесь.
Поделиться в соц. сетях:
Служба пожарной охраны отметила 375 лет со дня своего основания
Артём Здунов посетил персональную юбилейную выставку Людмилы Нарбековой
В Москве состоялась премьера документально-игрового фильма
Лушим педагогом республики признана Юлия Ермакова - учитель русского языка и литературы Рузаевской школы №9
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил с профессиональным праздником работников службы скорой медицинской помощи
Глава Мордовии Артём Здунов встретился с представителями национально-культурных организаций и средств массовой информации республики
Артём Здунов приянл участие в открытии Всероссийских соревнований МЧС России