Команда Мордовии победила на Интеллектуальной олимпиаде ПФО среди студентов

С 26 по 27 апреля в Саранске на площадке МГУ им. Н.П. Огарева проходил финал Интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО». Всего участие в олимпиаде приняло 224 студента из 14 регионов Приволжского федерального округа. Кроме того, к интеллектуальным соревнованиям присоединились ребята из ДНР и Запорожской области, Кыргызстана и Беларуси. Победителем в общекомандном зачете стала команда Республики Мордовия.

Участие в олимпиаде приняли студенты из Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, Башкортостана, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Республики Марий Эл и Пермского края.

На протяжении двух дней студенты соревновались по шести направлениям. В «Конкурсе инженерных команд» одержала победу команда Мордовии. В «Парламентских дебатах» первое место заняла команда Башкортостана. В «Программировании БПЛА» лучшей стала команда Самарской области, а в «Пилотировании БПЛА» — представитель команды Республики Татарстан. По направлению «Робототехника» победу одержала команда Мордовии. В игре «Что? Где? Когда?» лучшими стали участники из Нижегородской области.

«Уже в девятый раз интеллектуальная олимпиада проходит именно в Мордовии. Для нас принципиально важно, что все интеллектуалы из регионов Приволжья съезжаются к нам. Здорово, что у нас здесь более двухсот участников не только из округа, но и из Донецкой народной республики, Запорожской области, Беларуси и Кыргызстана. Здорово, что здесь у нас не только личный зачет, но и общекомандный. И здорово то, что мы в этом году сделали шаг вперед: среди направлений у нас появились программирование и управление беспилотными летательными аппаратами. Мы занимаемся развитием в этой области каждый день, поэтому индустриальный прорыв нам очень нужен», — обратился к ребятам Глава Республики Мордовия Артём Здунов.

Также были объявлены и результаты общекомандного зачета: третьими стали ребята из Нижегородской области, вторыми — из Оренбургской области. Победителем второй год подряд становится команда Мордовии.



«На эту олимпиаду студенты приезжают для того, чтобы обогатить своими знаниями друг друга, а также, я думаю, для того, чтобы влюбиться в Мордовию. Спасибо большое вузу в лице Дмитрия Глушко, который предоставил такие уникальные возможности и площадки для того, чтобы студенты здесь соревновались. Ребята, вы выходили на эту сцену со своими флагами, это говорит о том, как сильно вы любите Родину и свои регионы. А ваши победы говорят о том, что вы, прежде всего, умеете работать в команде: ведь как известно, мы становимся сильнее, когда делаем что-то вместе», — подчеркнул в своей речи заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.