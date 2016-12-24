Глава Мордовии приехал с поздравлением к ветерану Великой Отечественной войны Ивану Михайловичу Кротову

9 мая Глава Мордовии Артём Здунов приехал к ветерану, инвалиду Великой Отечественной войны Ивану Михайловичу Кротову, чтобы поздравить его с праздником Великой Победы.



В 17 лет Иван Михайлович добровольцем ушел на защиту Родины, воевал на Белорусском фронте. В 1944 году после ранения был комиссован. За доблестные заслуги награжден орденом Великой Отечественной войны, медалью «За освобождение Белоруссии».



Всю свою послевоенную жизнь Иван Михайлович посвятил работе в колхозе имени Кирова Большеигнатовского района. Вместе с супругой Александрой Николаевной воспитали троих детей, у Ивана Михайловича шесть внуков и девять правнуков.

Сейчас ветеран живет с сыном в Саранске, любит общаться с родственниками. Очень рад был встрече с Главой республики, поблагодарил Артёма Алексеевича за внимание и заботу.



Ветеран пригласил руководителя республики за стол, где, конечно, говорили о празднике, о солдатах и тружениках тыла, которые вместе ковали победу. Артём Здунов сказал: «Спасибо вам и вашему поколению, которое дало нам жизнь и защитило нашу страны от фашизма. Спасибо за Победу! Дай Бог вам здоровья».