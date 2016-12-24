Поздравление Главы Мордовии с Днём Победы

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Дорогие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Уважаемые жители Мордовии!
От всего сердца поздравляю вас с Днём Великой Победы!
Эта дата – символ героизма, храбрости и отваги людей, отстоявших нашу Родину в годы Великой Отечественной войны. Каждый из нас испытывает гордость и благодарность за подвиг наших отцов, дедов и прадедов. Он навеки вписан в историю нашего государства, в каждую семью и продолжает жить в нас.
Жители Мордовии внесли свой весомый вклад в общую Победу. Мы склоняем головы перед памятью павших героев, перед мужеством тружеников тыла, перед всеми, кто вынес на своих плечах тяготы войны в боях, заводских цехах и на колхозных полях.
И сегодня сыновья и внуки поколения победителей продолжают мужественно сражаться за Россию. Участвуя в специальной военной операции, они противостоят нацизму, защищают мирных жителей.
Уважаемые земляки! Благодарю вас за помощь и поддержку наших бойцов.
Дорогие ветераны! Вы вдохновляете нас на честное и самоотверженное служение России, вы - пример истинного патриотизма.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благополучия и добра!
Глава Республики Мордовия А. Здунов
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