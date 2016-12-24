Поздравление полномочного представителя с Днём Победы

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Уважаемые жители Приволжского федерального округа, поздравляю вас с великим праздником Победы!
Это священный день в сердце каждого гражданина нашей большой страны. Мы чтим подвиг наших дедов и отцов, подаривших нам жизнь. Мы помним и гордимся тружениками тыла. Склоняем голову перед всеми, кого коснулась та страшная война.
И сегодня наш долг - сохранить и укрепить самое ценное: мир, свободу и будущее великой России! Благодарю всех участников СВО, которые сейчас мужественно сражаются за наше Отечество, защищают мирных граждан и их право на спокойную счастливую жизнь.
С праздником, с Днём Победы! Мира, добра и благополучия!
Игорь Комаров
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Лушим педагогом республики признана Юлия Ермакова - учитель русского языка и литературы Рузаевской школы №9
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