Артём Здунов по телефону поздравил с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны

В День Победы Глава Мордовии Артём Здунов по телефону поблагодарил ветеранов Великой Отечественной войны за ратный подвиг, благодаря которому мир был освобожден от фашистской угрозы. Поздравления получили участники войны Михаил Семенович Борискин из села Горяйновка г.о. Саранск, Наталья Андреевна Мартынова из села Атемар Лямбирского района, а также жительница блокадного Ленинграда Алевтина Александровна Хасянова из Рузаевки.



«От души поздравляю! Крепчайшего вам здоровья. Мы гордимся, что у нас в республике есть такие герои. Мы на вас равняемся! От всех земляков низкий вам поклон!», - сказал Артём Здунов.



Михаилу Семеновичу Борискину, когда началась война, было 14 лет. Он работал в колхозе, где не хватало рабочих рук. В 1944 году был призван на фронт. После окончания учебной части попал в войска связи. Воевал на Западном фронте – в Венгрии, где обеспечивал бесперебойную связь советского правительства с руководителями европейских государств. Домой, в Мордовию, вернулся в 1951 году сержантом. После войны посвятил себя работе в сельском хозяйстве в родном селе, за что удостоен почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства».



Наталью Андреевну Мартынову война застала в селе Атемар. Она училась в 10 классе. В действующую армию Наталью Мартынову призывали в день рождения, 23 ноября 1942 года. После окончания курсов радисток Наталья Андреевна служила на Восточном фронте в составе войск ПВО. А в январе 1945 года ее перевели на Западный фронт. В последние дни войны Наталья Мартынова охраняла военный мост в г. Вильнюс. Победу встретила на посту.



Алевтина Александровна Хасянова родилась в городе Ленинграде в многодетной семье, где воспитывалось пятеро детей. Когда началась война, Алевтине Хасяновой было четыре года. Ее старший брат умер от голода, у остальных детей была дистрофия. Эвакуацию на барже через Ладогу в декабре 1942 года они почти не помнят. Семья была эвакуирована в Мордовию в Атяшевский район. Здесь Алевтина Хасянова окончила школу и поступила на работу в Дом культуры с. Атяшево. Всю жизнь она посвятила культурно-просветительной деятельности - за ее плечами работа в Атяшевском, Дубенском, Чамзинском районах. Трудовой стаж Алевтины Александровны - более 60 лет.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны!

Спасибо за Победу!