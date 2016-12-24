Артём Здунов наградил трудовые коллективы в преддверии Праздника Весны и Труда

Быть профессионалом в своей отрасли, ответственно и добросовестно относиться с своему делу, передать любовь к профессии своим детям - все это можно сказать о людях, которых чествовали и поздравляли 26 апреля в Русском драматическим театре. В торжественном собрании, посвященном Дню Весны и Труда, приняли участие Глава Мордовии Артём Здунов и председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

Глава республики подчеркнул: День Весны и Труда - праздник, объединяющий все общество. «Выражаю огромную благодарность представителям всех отраслей производства и социальной сферы. От того, насколько уверенно и ритмично будут работать наши предприятия, напрямую зависит порядок и стабильность, уверенность людей в завтрашнем дне», - сказал руководитель республики.

Мордовия и в этом году поддерживает динамичный трудовой ритм. Накануне, как отметил Артём Здунов, проект республики в сфере беспилотных технологий был презентован Президенту страны и получил высокую оценку. «Это один из элементов новой инновационной системы нашей Мордовии, - сказал руководитель региона. - Хочу сказать большое спасибо всем инвесторам, кто верит в Мордовию».

В настоящее время в республике реализуются инвестпроекты с общим объемом инвестиций около 40 млрд. рублей. Хорошие показатели роста у республики в промышленности, сельском хозяйстве. И все эти успехи, как подчеркнул Артём Здунов, делаются руками конкретных людей самых разных профессий.

Глава республики особо отметил: сейчас как никогда важна сплоченность, в том числе и трудовая. Только сообща можно решать самые сложные задачи. Лидер региона поблагодарил руководителей предприятий и трудовые коллективы за поддержку участников СВО и их семей. Это тоже большое общее дело.

Также Артём Здунов выразил слова благодарности главе государства. «Как мы знаем из Послания нашего Президента, будут перезагружаться национальные проекты. У нас появится много проектов по поддержке молодых семей, молодежи. Это для нас очень важно», - сказал Глава Мордовии.

Председатель Социального фонда России Сергей Чирков, поздравляя жителей республики с праздником, отметил: «Мордовия - это труженица! Я это точно знаю. Такое экономическое развитие, какое показывает республика, дорогого стоит. Для меня большая честь присутствовать на этом мероприятии, особенно учитывая тот факт, что Мордовия является для меня родной - моя бабушка родом из Зубово-Полянского района. Низко кланяюсь каждому труженику и всем трудовым династиям».

На торжественном собрании состоялось чествование победителей трудового соперничества.

Среди предприятий промышленности переходящее знамя победителя было вручено трудовым коллективам Саранского приборостроительного завода, Ардатовского светотехнического завода, АО «Лидер – Компаунд».

В агропромышленной отрасли победителями признаны «МордовАлкоПром», агрофирма «Октябрьская», ООО «Исток» Рузаевского муниципального района, в отрасли строительства - «Мордовдорстрой» и «Анелия».

В сфере жилищно-коммунального хозяйства знамя победителя вручено трудовому коллективу филиала ПАО «Россети Волга» - «Мордовэнерго», в отрасли информатизации и связи - региональному управлению «Почты России».

В отрасли здравоохранения лучшими стали коллективы Республиканской клинической больницы № 5 и Рузаевской центральной районной больницы.

В сфере образования - коллективы Республиканского лицея для одаренных детей и Торбеевского колледжа мясной и молочной промышленности. В сфере культуры - коллектив Национальной библиотеки имени А.С. Пушкина Республики Мордовия. В сфере социального обслуживания - коллектив Потьминского психоневрологического интерната с детским отделением Зубово-Полянского муниципального района и коллектив учреждения Социальной защиты по Ичалковскому району.

Знамя победителя трудового соперничества среди предприятий в отрасли предпринимательства вручено ООО «Констант», в отрасли «Потребкооперация» - коллективу потребительского общества «Большеигнатовское».

Главой Республики Мордовия 2024 год объявлен Годом трудовых династий. Трудовые династии – гордость и опора любого коллектива.

Указом Главы Республики Мордовия за сохранение преемственности поколений и формирование семейных трудовых традиций Почетным дипломом и знаком «Лучшая трудовая династия Республики Мордовия» награждена трудовая династия Паниных, работающая в акционерном обществе«Ардатовский светотехнический завод». Общий трудовой стаж династии Паниных составляет 176 лет.

Почетным дипломом и знаком «Лучшая трудовая династия Республики Мордовия» также наградили трудовую династию Давыдовых - они работают в акционерном обществе «Рузаевский завод химического машиностроения». Общий трудовой стаж династии - 162 года.

Такой же награды удостоены династия Мазоновых, работающая в акционерном обществе «Мордовцемент», и династия Зуботыкиных - они трудятся в сфере образования.

Каждому члену трудовых династий выплачена единовременная денежная премия в размере 1 000 рублей за каждый проработанный год.