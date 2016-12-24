В Мордовии стартовала Интеллектуальная олимпиада ПФО среди студентов

С 26 по 27 апреля в Саранске на площадке МГУ им. Н.П. Огарева пройдет финал Интеллектуальной олимпиады «IQ ПФО». Для участия в ней в Мордовию приехали студенты из 14 регионов Приволжского федерального округа, а также ДНР и Запорожской области, Кыргызстана и Беларуси. В этом году ребята будут соревноваться не только по направлениям, ставшими традиционными, но и в двух новых: программирование и пилотирование БПЛА. Региональную сборную представляют студенты МГУ им. Н.П. Огарева.

Ребята будут состязаться по шести направлениям: конкурс инженерных команд, робототехника, программирование БПЛА, пилотирование БПЛА, парламентские дебаты и «Что? Где? Когда?» К оценке качества выполнения заданий привлечены 32 судьи, из которых 17 — иногородние.

«Рад приветствовать самых грамотных, самых умных, самых эрудированных представителей студенческого сообщества лично и от лица полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова. В девятый раз Интеллектуальная олимпиада Приволжского федерального округа проходит в Саранске. Уверен, в ближайшие два дня мы с вами увидим абсолютно честную борьбу между командами округа, новых российских регионов и наших друзей из Кыргызстана и Беларуси. Я неслучайно сказал о том, что вы лучшие: отобрали всего лишь 224 человека из 16 тысяч студентов, принимавших участие в региональных этапах. Все мы выигрываем от таких мероприятий, потому как вы, ребята, развиваете экономику в своих населенных пунктах, вы вносите вклад в дело нашей большой страны. Спасибо вам за это! Желаю успехов в состязаниях и, конечно же, объективного судейства», — поприветствовал всех со сцены заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.

По инженерным направлениям в качестве разработчиков заданий и членов жюри для соревнований привлечены представители предприятий округа и страны - АО «АВТОВАЗ», АО «Оптиковолоконные Системы», ООО «Сарансккабель», ООО «Инкредибл мобайл энтертаймент», ООО «Центр коммерциализации речевых технологий», ООО «Центр нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия», АО «Ново-Вятка», ООО Нефтехиммаш и других. По гуманитарным направлениям задания разработаны профессионалами из Москвы, Казани и Челябинска.

«Главное, что при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в ПФО, органов исполнительной власти регионов нашей страны, наших коллег из университетов и представителей ведущих предприятий молодежные студенческие инициативы получают мощный импульс для развития и перерастают в большие федеральные проекты. Поэтому хочу всем пожелать, помимо честной борьбы и множества побед, не бояться инициировать различные проекты и активно выступать за то, чтобы они развивались. Наша страна – это страна возможностей. Так давайте эти возможности сами создавать, использовать и развивать!» — поздравил всех с началом олимпиады ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко.

Впереди у участников — два дня конкурсной борьбы. Победителей ждет приз в виде возможности пройти стажировку на ведущих предприятиях страны.