Лицеисты Мордовии завоевали 5 дипломов Всероссийской олимпиады по математике

Ученики Республиканского лицея для одаренных детей показали лучший результат в истории олимпиадного математического движения Мордовии.

В Нижнем Новгороде прошло торжественное закрытие заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. В финале приняли участие 473 человека из 80 регионов России, а также команда из Китая. На протяжении двух соревновательных туров лучшие юные умы состязались в решении нестандартных задач.

Мордовию на олимпиаде представляла команда из 8 учеников республиканского лицея. Призовые места завоевали: 9-классники Валерий Воронцов и Латифа Тимерханова, ученик 10 класса Юсуф Нагуманов, 11-классники Андрей Тарасов и Глеб Горин.

Валерий Воронцов и Латифа Тимерханова получили приглашение на майские сборы в Санкт-Петербург, на которых будут выбраны кандидаты в национальную сборную России для участия в Международной математической олимпиаде.