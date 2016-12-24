В Саранске знакомство в кафе с 45-летней дамой обернулось для молодого кавалера потерей 14 тысяч рублей

Как сообщает МВД по РМ, в столице Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении 45-летней местной жительницы, подозреваемой в краже денежных средств.

В ходе дознания было установлено, что 19 апреля она находилась в квартире 25-летнего парня, с которым познакомилась несколько часов назад в развлекательном заведении Саранска. Воспользовавшись ситуацией, когда молодой человек уснул, женщина вытащила из кармана его куртки 14 тысяч рублей и покинула квартиру.

Обнаружив спустя несколько часов пропажу крупной суммы, обворованный молодой человек обратился в полицию.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий женщину задержали по месту жительства. Часть похищенных денег она вернула. В отношении нее была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.