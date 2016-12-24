Глава Мордовии встретился с представителями Учебного комитета Русской православной церкви

Глава республики Артём Здунов 23 апреля провел рабочую встречу с председателем Учебного комитета Русской православной церкви протоиереем Максимом Козловым. Во встрече приняли участие руководитель Администрации Главы РМ и ПравительстваРМ Булат Хайрутдинов, митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, министр образования Мордовии Елена Солдатова, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РМ Елена Юрченкова, ректор Саранской духовной семинарии Алексей Зверев.



Представители Учебного комитета Русской православной церкви прибыли в республику для плановой инспекционной проверки Саранской духовной семинарии. Такие проверки проводятся в учебных заведениях каждые три года. Протоиерей Максим Козлов поблагодарил Главу Мордовии за высокий уровень церковно-государственного взаимодействия и развитие в регионе духовного образования.



Напомним, семинария в Саранске была образована в 2017 году решением Священного Синода по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В этом году она получила государственную регистрацию. Семинарией реализуются четыре основные образовательные программы, а также курсы повышения квалификации для священнослужителей, монашествующих и церковных специалистов.



Саранская духовная семинария является членом Научно-образовательной теологической ассоциации, а также Межрегионального координационного центра по работе с православной молодежью Приволжского федерального округа. На базе семинарии проводятся олимпиады для школьников, проходят регулярные встречи православной молодежи, организуются экскурсии для учащихся.



Руководитель республики подчеркнул важность развития духовно-нравственного образования в обществе, воспитания молодого поколения в духе патриотизма и традиционных ценностей. Особая роль в этом принадлежит духовным образовательным учреждениям.



В Мордовии гражданские институты и православная церковь взаимодействуют на системной основе. У Мордовской митрополии подписаны Соглашения о сотрудничестве с Министерством образования, Министерством культуры и Госкомитетом по делам молодежи. Священнослужители принимают участие в «Разговорах о важном», которые проводятся в школах. Как подчеркнула министр образования Елена Солдатова, педагоги отмечают заинтересованность детей в таких уроках.



На встрече были рассмотрены вопросы дальнейшего комплексного развития духовного образования в регионе. Председатель Учебного комитета Русской православной церкви подтвердил готовность взаимодействовать в этом направлении.