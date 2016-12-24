В Музее Эрьзи юные аниматоры представят свои творения

Культура

В Музее Эрьзи 19 апреля в 16:00 пройдет презентация работ начинающих художников-аниматоров Мордовии.

Анимация только начинает развиваться в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств как интерактивная составляющая культурно-просветительского контента. В Школе креативных индустрий Мордовии на базе Саранского музыкального училища им Л. П. Кирюкова анимация включается в образовательную деятельность по развитию творческого потенциала подростков. Музей и училище совместно презентуют достижения молодых авторов, выпускников Школы креативных индустрий.

Особенностью художественной анимации региона является тесная связь с произведениями изобразительного искусства, поэтому в программе мероприятия – показ анимационных фильмов, созданных на студии «СОЮЗ ЭРЬЗЯ ФИЛЬМ» по мотивам картин мордовских художников.

Билеты доступны по Пушкинской карте.

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