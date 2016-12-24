В Мордовии определен победитель регионального этапа серии чемпионатов Знание.Игра «Что? Где? Когда?»: школы и колледжи»

В Саранске на площадке МГУ им. Н.П.Огарева прошел региональный финал всероссийского чемпионата Знание.Игра в формате «Что? Где? Когда?», организованный Российским обществом «Знание».

«Интеллектуальные командные игры, которые проходят в рамках проекта Знание.Игра, позволяют проявить участникам не только общую эрудицию и знания в отдельных предметных областях, но и логику, умение слушать и слышать партнера по команде, принимать решение в условиях ограниченного времени. Замечательно, что «Знание» запустило свою линейку турниров по «Что? Где? Когда?», в которых могут принять участие команды из всех районов республики. Большое спасибо организаторам, площадке – Мордовскому университету, Министерству образования Республики Мордовии, координаторам команд в образовательных организациях за помощь в реализации проекта в нашем регионе. Будем стараться реализовывать такие мероприятия и дальше в Мордовии», – отметил директор филиала Российского общества «Знание» в РМ Олег Зарубин.

По итогам отборочных туров за победу в игре боролись команды из школ и учреждений СПО Саранска, Зубово-Полянского, Большеберезниковского, Краснослободского, Ардатовского, Чамзинского районов.

В результате, победителем стала команда «Пин-Код»» из саранского лицея №43. Второе место заняла команда «Березки» из Большеберезниковской школы. На третьем месте - команда «Мудрецы» Комсомольской школы №2.