В Саранске на выборах объекта для благоустройства победил Фонтанный спуск

Именно это общественное пространство будет обновлено в 2025 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». За Фонтанный спуск при интернет-голосовании высказались более 34 тысяч человек.

Фонтанный спуск был построен в 80-е годы прошлого столетия. Он включает в себя каскад из нескольких больших и маленьких фонтанов от ул. Советской до набережной реки Саранки.

В теплое время года здесь работают палатки с сувенирами и продукцией местных мастеров, проходят значимые мероприятия и выступают уличные артисты. Общественная территория хранит в себе историческое наследие города и после обновления обещает стать еще более притягательной для жителей и гостей республики.