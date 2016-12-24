В Саранске на выборах объекта для благоустройства победил Фонтанный спуск

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Именно это общественное пространство будет обновлено в 2025 году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». За Фонтанный спуск при интернет-голосовании высказались более 34 тысяч человек.
Фонтанный спуск был построен в 80-е годы прошлого столетия. Он включает в себя каскад из нескольких больших и маленьких фонтанов от ул. Советской до набережной реки Саранки.
В теплое время года здесь работают палатки с сувенирами и продукцией местных мастеров, проходят значимые мероприятия и выступают уличные артисты. Общественная территория хранит в себе историческое наследие города и после обновления обещает стать еще более притягательной для жителей и гостей республики.
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