Мэр Саранска рассказал о графике обработки в городе иловых площадок очистных сооружений

Игорь Асабин в телеграм сообщил, что в Саранске эти работы распределены на 4 этапа.

«МП «Саранскгорводоканал» завершило первую в 2024 году обработку иловых площадок для предупреждения распространения специфического запаха с территории очистных сооружений на территорию города Саранска и близлежащих населенных пунктов.

В период с 19 апреля по 22 апреля обработано 37 иловых площадок микробиологическим препаратом «Экобактер».

Препарат «Экобактер» препятствует образованию сероводорода, гидроксибензола (фенол) и иных выделяющихся газов в атмосферу, которые обладают неприятными органолептическими свойствами.

Следующая обработка иловых карт планируется: с 23 мая по 3 июня, с 3 июля по 13 июля, с 13 августа по 23 августа».