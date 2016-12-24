Мэр Саранска рассказал о графике обработки в городе иловых площадок очистных сооружений

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Игорь Асабин в телеграм сообщил, что в Саранске эти работы распределены на 4 этапа.
«МП «Саранскгорводоканал» завершило первую в 2024 году обработку иловых площадок для предупреждения распространения специфического запаха с территории очистных сооружений на территорию города Саранска и близлежащих населенных пунктов.
В период с 19 апреля по 22 апреля обработано 37 иловых площадок микробиологическим препаратом «Экобактер».
Препарат «Экобактер» препятствует образованию сероводорода, гидроксибензола (фенол) и иных выделяющихся газов в атмосферу, которые обладают неприятными органолептическими свойствами.
Следующая обработка иловых карт планируется: с 23 мая по 3 июня, с 3 июля по 13 июля, с 13 августа по 23 августа».
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