1 мая на железнодорожный вокзал Саранска прибыл передвижной музей «Поезд Победы»

Жители и гости столицы региона смогут бесплатно посетить уникальный музейный состав по 3 мая. Затем выставка на колесах отправится в Рузаевку. Здесь поезд будет находиться с 4 по 5 мая.

«Поезд Победы» – это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся поезде. В каждом вагоне поезда-музея – уникальная история, в которой переплетены драматические события военных лет, исторические факты, судьбы и воспоминания людей.

Здесь в лицах воссозданы ключевые события Великой Отечественной войны. Для полного погружения в историю созданы 150 полноразмерных фигур, использованы реальные предметы тех лет, задействованы более 50 видеопроекторов, 18 видеостен, более 140 различных мультимедийных поверхностей.

Кроме того, посетителям будет представлена военная техника - советский танк Т-34, автомобили ЗИС с пулеметами и многое другое. Во главе поезда-музея - действующий празднично украшенный паровоз «Лебедянка».

Все гости мероприятия смогут сфотографироваться с уникальными военными экспонатами, стать участниками реконструкции, воссоздающей атмосферу 1945 года - встречи солдат, вернувшихся с фронта.

Получить билет можно бесплатно на сайте проекта поездпобеды.рф. Зарегистрированный билет поступит на указанную электронную почту.

Экспозиция будет работать с 10.00 до 19.00, последняя группа - в 18:20.